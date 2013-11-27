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Номер извещения
31300632400
Уникальный номер закупки
13_2.2_2407
Наименование закупки
Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: - Лот 1. Для легкового автотранспорта; - Лот 2. Для грузового автотранспорта; - Лот 3. Поставка автошин для Амурского ЛПУ. (623/ТГТомск/13_2.2_2407/25.10.13/З)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.10.2013 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-41-56
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Геращенко Денис Михайлович
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: Лот 1. Для легкового автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2013 07:00 GMT +327.11.2013 07:0027.11.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300632400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: Лот 1. Для легкового автотранспорта Томск
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2013 08:0027.11.2013 08:0027.11.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300632400Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: Лот 1. Для легкового автотранспорта Томск
Подведение итогов не позднее
17.12.2013 20:5917.12.2013 20:5917.12.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300632400Подведение итогов не позднее Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: Лот 1. Для легкового автотранспорта Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для Приморского ЛПУМГ: Лот 1. Для легкового автотранспорта
Начальная цена
208 500,17
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 26
Поставка автошин для грузового автотранспорта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2013 07:00 GMT +327.11.2013 07:0027.11.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300632400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для грузового автотранспорта Томск
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2013 08:0027.11.2013 08:0027.11.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300632400Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для грузового автотранспорта Томск
Подведение итогов не позднее
17.12.2013 20:5917.12.2013 20:5917.12.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300632400Подведение итогов не позднее Поставка автошин для грузового автотранспорта Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для грузового автотранспорта
Начальная цена
1 781 850,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 84
Поставка автошин для Амурского ЛПУ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2013 07:00 GMT +327.11.2013 07:0027.11.2013 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300632400Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для Амурского ЛПУ Томск
Дата и время вскрытия заявок
27.11.2013 08:0027.11.2013 08:0027.11.2013 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300632400Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для Амурского ЛПУ Томск
Подведение итогов не позднее
17.12.2013 20:5917.12.2013 20:5917.12.2013 20:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300632400Подведение итогов не позднее Поставка автошин для Амурского ЛПУ Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для Амурского ЛПУ
Начальная цена
3 339 435,49
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 207
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