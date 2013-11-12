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Номер извещения
31300628607
Уникальный номер закупки
№ 292/ТомскГП/15-288/24.10.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки специальной техники для ОАО «Томскгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.10.2013 10:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-38
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
zemtsevjv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земцев Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Бульдозер «Komatsu 65» или аналог;
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2013 08:30 GMT +312.11.2013 08:3012.11.2013 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300628607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Бульдозер «Komatsu 65» или аналог;Томск
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2013 08:3012.11.2013 08:3012.11.2013 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300628607Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Бульдозер «Komatsu 65» или аналог;Томск
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 12:3015.11.2013 12:3015.11.2013 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300628607Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Бульдозер «Komatsu 65» или аналог;Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Бульдозер «Komatsu 65» или аналог;
Начальная цена
11 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Универсальный минитрактор «AVANT 635» или аналог
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2013 08:30 GMT +312.11.2013 08:3012.11.2013 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300628607Дата и время окончания срока приема заявок Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Универсальный минитрактор «AVANT 635» или аналогТомск
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2013 08:3012.11.2013 08:3012.11.2013 08:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300628607Дата и время вскрытия заявок Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Универсальный минитрактор «AVANT 635» или аналогТомск
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 12:3015.11.2013 12:3015.11.2013 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300628607Подведение итогов не позднее Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Универсальный минитрактор «AVANT 635» или аналогТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка специальной техники для ОАО «Томскгазпром»: Универсальный минитрактор «AVANT 635» или аналог
Начальная цена
1 630 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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