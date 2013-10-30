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    Главная / Торги / Право заключения договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «Гипрогазцентр».

    Право заключения договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «Гипрогазцентр».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний НовгородПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31300622231

    Уникальный номер закупки

    13-2.1-7953

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «Гипрогазцентр».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.10.2013 08:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение № 439 от 21.10.2013 2013-ГГЦ-2.1-050 (4897944 v1)

    Тендерная документация № 440 от 21.10.2013 2013-ГГЦ-2.1-050 (4897949 v1)

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Юридический адрес

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    Почтовый адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Контактный телефон

    +7 831 434-15-76

    Факс

    +7 831 428-30-44

    Адрес электронной почты

    Rakushina@ggc.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ракушина Евгения Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская Область

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле компьютерами, периферийными устройствами к ним и программным обеспечением в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверов HP Proliant DL560p

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201312.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверов HP Proliant DL560p

    Начальная цена

    2 470 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201312.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300

    Начальная цена

    2 180 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.11.201312.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn

    Начальная цена

    555 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"
    Все закупки и тендеры АО "ГИПРОГАЗЦЕНТР"

    Адрес местонахождения

    603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.13

    Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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