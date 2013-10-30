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Номер извещения
31300622231
Уникальный номер закупки
13-2.1-7953
Наименование закупки
Право заключения договора поставки серверного оборудования для нужд ОАО «Гипрогазцентр».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
22.10.2013 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
Почтовый адрес
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Контактный телефон
+7 831 434-15-76
Факс
+7 831 428-30-44
Адрес электронной почты
Rakushina@ggc.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ракушина Евгения Игоревна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставка серверов HP Proliant DL560p
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка серверов HP Proliant DL560pНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверов HP Proliant DL560p
Начальная цена
2 470 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка коммутаторов Fibre Channel и дополнительного оборудования к СХД VNX5300
Начальная цена
2 180 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.10.2013 10:00 GMT +330.10.2013 10:0030.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300622231Дата и время окончания срока приема заявок Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
30.10.2013 14:0030.10.2013 14:0030.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300622231Дата и время вскрытия заявок Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300622231Подведение итогов не позднее Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dnНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка принтеров HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
Начальная цена
555 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
603000, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26,
603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ АЛЕКСЕЕВСКАЯ, 26
Отсутствуют
52.48.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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