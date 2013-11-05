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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300621647
Уникальный номер закупки
13-2.2-2961
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 1374/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2961/21.10.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.10.2013 16:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Автогазозаправщики
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300621647Дата и время окончания срока приема заявок автогазозаправщикиМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 11:1506.11.2013 11:1506.11.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300621647Дата и время вскрытия заявок автогазозаправщикиМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:3015.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее автогазозаправщикиМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогазозаправщики
Начальная цена
42 842 795,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Передвижная электротехническая лаборатория
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300621647Дата и время окончания срока приема заявок передвижная электротехническая лабораторияМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 11:1506.11.2013 11:1506.11.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300621647Дата и время вскрытия заявок передвижная электротехническая лабораторияМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:3015.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее передвижная электротехническая лабораторияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передвижная электротехническая лаборатория
Начальная цена
5 340 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автогидроподъемник
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300621647Дата и время окончания срока приема заявок автогидроподъемникМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 11:1506.11.2013 11:1506.11.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300621647Дата и время вскрытия заявок автогидроподъемникМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:3015.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее автогидроподъемникМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автогидроподъемник
Начальная цена
16 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Автокран
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300621647Дата и время окончания срока приема заявок автокранМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 11:1506.11.2013 11:1506.11.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300621647Дата и время вскрытия заявок автокранМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:3015.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее автокранМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.11.201315.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее автокранМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автокран
Начальная цена
44 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мобильный узел подачи газа
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300621647Дата и время окончания срока приема заявок мобильный узел подачи газаМосква
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 11:1506.11.2013 11:1506.11.2013 11:15Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300621647Дата и время вскрытия заявок мобильный узел подачи газаМосква
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:3015.11.2013 23:3015.11.2013 23:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300621647Подведение итогов не позднее мобильный узел подачи газаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мобильный узел подачи газа
Начальная цена
5 730 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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