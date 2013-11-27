www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300618917
Уникальный номер закупки
13_5.2_0055
Наименование закупки
Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.10.2013 17:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.11.2013 12:00 GMT +327.11.2013 12:0027.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300618917Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Дата и время вскрытия заявок
28.11.2013 15:5528.11.2013 15:5528.11.2013 15:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300618917Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 23:5906.12.2013 23:5906.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300618917Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут» Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ТО и ТР оборудования КС ООО «Газпром трансгаз Сургут» в 2014 году для нужд ООО «Газпром трансгаз Сургут»
Начальная цена
91 986 878,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.