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Номер извещения
31300618622
Уникальный номер закупки
13_2.1_7365
Наименование закупки
выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике Адыгея.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.10.2013 16:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-51-14
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
U2900007@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксенов Александр Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике Адыгея
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2013 16:00 GMT +325.10.2013 16:0025.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300618622Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике АдыгеяМосква
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2013 16:0025.10.2013 16:0025.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300618622Дата и время вскрытия заявок выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике АдыгеяМосква
Подведение итогов не позднее
09.12.2013 23:5909.12.2013 23:5909.12.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300618622Подведение итогов не позднее выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике АдыгеяМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ для нужд ООО "Газпром межрегионгаз" по строительству газопровода межпоселкового в Республике Адыгея
Начальная цена
104 759 409,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
500 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
45.21.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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