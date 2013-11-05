www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300604380
Уникальный номер закупки
13-2.1-6270
Наименование закупки
Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".для нужд ООО «Газпромтранс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2013 14:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 12:00 GMT +305.11.2013 12:0005.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300604380Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".Москва
Дата и время вскрытия заявок
06.11.2013 15:4506.11.2013 15:4506.11.2013 15:45Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300604380Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".Москва
Подведение итогов не позднее
15.11.2013 23:5915.11.2013 23:5915.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300604380Подведение итогов не позднее Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по организации питания работников Ямальского филиала ООО "Газпромтранс".
Начальная цена
16 985 171,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпромтранс
Все закупки и тендеры Газпромтранс
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Отсутствуют
55.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.