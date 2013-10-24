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Номер извещения
31300604394
Уникальный номер закупки
13-1.1-0863
Наименование закупки
Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция» для нужд ООО «Газпром добыча Краснодар»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2013 14:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cтражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2013 12:00 GMT +324.10.2013 12:0024.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300604394Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция» Москва
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2013 11:5525.10.2013 11:5525.10.2013 11:55Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300604394Дата и время вскрытия заявок Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция» Москва
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 22:5901.11.2013 22:5901.11.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300604394Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция» Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
01.11.201301.11.2013 22:5901.11.2013 22:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300604394Подведение итогов не позднее Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция» Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение комплекса работ по подготовке и утверждению документации территориального планирования по объектам стройки «Магистральный газопровод «Голубой поток – «Россия - Турция»
Начальная цена
21 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Отсутствуют
74.20.36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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