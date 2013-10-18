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Номер извещения
31300604857
Уникальный номер закупки
13_2.1_7356
Наименование закупки
осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2013 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Почтовый адрес
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Контактный телефон
+7 495 817-51-14
Факс
+7 812 609-57-90
Адрес электронной почты
U2900007@mrg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аксенов Александр Яковлевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2013 16:00 GMT +318.10.2013 16:0018.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300604857Дата и время окончания срока приема заявок осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФМосква
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 16:0018.10.2013 16:0018.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300604857Дата и время вскрытия заявок осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФМосква
Подведение итогов не позднее
02.12.2013 16:0002.12.2013 16:0002.12.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300604857Подведение итогов не позднее осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФМосква
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
02.12.201302.12.2013 16:0002.12.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300604857Подведение итогов не позднее осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФМосква
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Осуществление функции заказчика-застройщика в 2013 году по реализации инвестиционных проектов в Хабаровском крае по Программе газификации регионов РФ
Начальная цена
36 230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром межрегионгаз»
Все закупки и тендеры «Газпром межрегионгаз»
Адрес местонахождения
197110, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, 24 литера А
Отсутствуют
74.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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