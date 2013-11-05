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Номер извещения
31300602753
Уникальный номер закупки
13_2.1_7125
Наименование закупки
Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2013 06:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-88-65
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артём Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
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Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 06:00 GMT +305.11.2013 06:0005.11.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300602753Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2013 07:0005.11.2013 07:0005.11.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300602753Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 16:0012.11.2013 16:0012.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300602753Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.11.201312.11.2013 16:0012.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300602753Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт автобуса SOR LC 10,5, находящегося в эксплуатации УТТ и СТ ООО "Газпром добыча Уренгой"
Начальная цена
4 393 678,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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