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Номер извещения
31300602754
Уникальный номер закупки
13_2.1_7096
Наименование закупки
Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISER
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
11.10.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-88-65
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артём Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
РФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISER
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 06:00 GMT +305.11.2013 06:0005.11.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300602754Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISERРФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2013 07:0005.11.2013 07:0005.11.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300602754Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISERРФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 16:0012.11.2013 16:0012.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300602754Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISERРФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.11.201312.11.2013 16:0012.11.2013 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300602754Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISERРФ, 629307, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №1, конференц-зал
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт легкового автомобиля TOYOTA LAND CRUISER
Начальная цена
1 089 600,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
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