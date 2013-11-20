Лот 1

Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»