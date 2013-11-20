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Номер извещения
31300599436
Уникальный номер закупки
13_1.1_0885
Наименование закупки
Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2013 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-50-46
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новикова Елена Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.11.2013 12:00 GMT +320.11.2013 12:0020.11.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300599436Дата и время окончания срока приема заявок Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.11.2013 10:0521.11.2013 10:0521.11.2013 10:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300599436Дата и время вскрытия заявок Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Подведение итогов не позднее
29.11.2013 23:5929.11.2013 23:5929.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300599436Подведение итогов не позднее Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
29.11.201329.11.2013 23:5929.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300599436Подведение итогов не позднее Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация погрузочно-разгрузочных работ, хранения оборудования и МТР на базах хранения, перевозки МТР и оборудования всеми видами транспорта в зоны монтажа объектов строительства и на базы хранения по территории РФ на следующих стройках: «Расширение линейного участка КС "Приволжская" - "Петровская". Строительство лупинга» (код стройки 1269), «Реконструкция объектов Сторожевского ЛПУМГ» (код стройки 017), «Газопровод-отвод Токаревка-Жердевка» (код стройки 377), «Бурение эксплуатационное на ПХГ» (код стройки 002), «ГРС-7 г.Саратов» (код стройки 380), «Реконструкция объектов Александровогайского ЛПУМГ» (код стройки 375), «Техническое перевооружение и реконструкция объектов добычи газа ОНГКМ» (код стройки 065), «Реконструкция Совхозного ПХГ» (код стройки 093), «Техперевооружение объектов III очереди Оренбургского ГПЗ для приема газа Карачаганакского НГКМ» (код стройки 115), «Реконструкция скважин подземных хранилищ газа, расположенных в зоне деятельности ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1210), «Реконструкция газопромысловых сооружений Степновской СПХГ» (код стройки 1218), «Реконструкция газопромысловых сооружений Песчано-Уметской станции подземного хранения газа» (код стройки 053), «Реконструкция газопромысловых и компрессорных сооружений Елшанской станции подземного хранения газа» (код стройки 054), «Реконструкция II нитки конденсатопровода "УКПГ-16 Карачаганакского НГКМ-ГПЗ" для транспорта неочищенного газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного» (код стройки 114) «Внедрение комплекса средств контроля состояния защищенности на транспортных средствах ООО "Газпром трансгаз Саратов"» (код стройки 1074)для нужд ЗАО «Газпром инвест Юг»
Начальная цена
540 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Газпром инвест Юг
Все закупки и тендеры ЗАО Газпром инвест Юг
Адрес местонахождения
117246, Российская Федерация, Москва, Научный проезд, д.8, стр.1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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