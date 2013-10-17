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Номер извещения
31300598484
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта" (339/ТГУхта/13-500/10.10.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2013 14:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-31-90
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
ltihonova@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тихонова Ляна Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ухта
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Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.10.2013 12:00 GMT +317.10.2013 12:0017.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300598484Дата и время окончания срока приема заявок Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2013 14:0017.10.2013 14:0017.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300598484Дата и время вскрытия заявок Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 14:0031.10.2013 14:0031.10.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300598484Подведение итогов не позднее Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"Ухта
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка средств пожаротушения и спортинвентаря для нужд ООО "Газпром трансгаз Ухта"
Начальная цена
541 615,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
51.65.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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