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Номер извещения
ГП310004
Уникальный номер закупки
2/19.09.13/ТЭЦ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка средств измерений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Почтовый адрес
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-11-43
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Газоанализатор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 15:30 GMT +316.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310004Дата и время окончания срока приема заявок ГазоанализаторСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 15:3016.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310004Дата и время вскрытия заявок ГазоанализаторСалават
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 12:0022.10.2013 12:0022.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310004Подведение итогов не позднее ГазоанализаторСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Газоанализатор
Начальная цена
12 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Мегомметр
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 15:30 GMT +316.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310004Дата и время окончания срока приема заявок МегомметрСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 15:3016.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310004Дата и время вскрытия заявок МегомметрСалават
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 12:0022.10.2013 12:0022.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310004Подведение итогов не позднее МегомметрСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201322.10.2013 12:0022.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310004Подведение итогов не позднее МегомметрСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Мегомметр
Начальная цена
61 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Переносной газоанализатор
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 15:30 GMT +316.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310004Дата и время окончания срока приема заявок Переносной газоанализаторСалават
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 15:3016.10.2013 15:3016.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310004Дата и время вскрытия заявок Переносной газоанализаторСалават
Подведение итогов не позднее
22.10.2013 12:0022.10.2013 12:0022.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310004Подведение итогов не позднее Переносной газоанализаторСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Переносной газоанализатор
Начальная цена
53 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Салават-6, -
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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