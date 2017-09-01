Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Предоставление сервисных услуг для службы питания

    Предоставление сервисных услуг для службы питания

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь01.09.2017 15:0001.09.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604330836Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление сервисных услуг для службы питанияг.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604330836

    Уникальный номер закупки

    16/2.1/0071920/Дружба

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Предоставление сервисных услуг для службы питания

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    15.11.2016 18:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 21_0053 по службе питания+.DOC

    Техзадание АО Дружба.doc

    Проект Договора+.docx

    Форма 08-Извещение о проведении.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное общество Дружба
    Все закупки и тендеры Дружба

    Юридический адрес

    143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва

    Почтовый адрес

    143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва

    Контактный телефон

    +7 495 428-58-09

    Факс

    +7 495 428-58-10

    Адрес электронной почты

    k.molodezhnikova@imperialhotel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Молодёжникова Кристина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги в области трудовых ресурсов по обеспечению персоналом прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Предоставление сервисных услуг для службы питания

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    01.09.2017 15:00 GMT +301.09.2017 15:0001.09.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604330836Дата и время окончания срока приема заявок Предоставление сервисных услуг для службы питанияг.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"

    Дата и время вскрытия заявок

    01.09.2017 15:0001.09.2017 15:0001.09.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604330836Дата и время вскрытия заявок Предоставление сервисных услуг для службы питанияг.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"

    Подведение итогов не позднее

    06.09.2017 15:0006.09.2017 15:0006.09.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604330836Подведение итогов не позднее Предоставление сервисных услуг для службы питанияг.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    06.09.201706.09.2017 15:0006.09.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604330836Подведение итогов не позднее Предоставление сервисных услуг для службы питанияг.Москва, дер.Рогозинио, ГК "Империал Парк Отель и СПА"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление сервисных услуг для службы питания

    Начальная цена

    2 079 488,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Дружба
    Все закупки и тендеры Дружба

    Адрес местонахождения

    143396, Российская Федерация, Москва, д. Рогозинино, Москва, Москва

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    78.3

    Деятельность по подбору персонала прочая

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Предоставление сервисных услуг для службы питания"

    Кол-во: 1

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Востокгазпром
    Конкурентный отбор № 32211097690
    Оказание услуг по утверждению типа единичного экземпляра и поверке автомобильных весов для нужд АО «Газпром добыча Томск»
    Оказание услуг по утверждению типа единичного экземпляра и поверке автомобильных весов для...
    177325
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    750 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211098641
    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 02478)
    Поставка оборудования КИПиА для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" (для субъектов малого...
    177332
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    10 200 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211100322
    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 1528)
    Поставка электроустановочных изделий для нужд ООО "Газпром трансгаз Чайковский" (для субъектов...
    177350
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    9 255 071
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211100344
    Поставка пенообразователей для эксплуатационных нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БЕВ 1757)
    Поставка пенообразователей для эксплуатационных нужд ООО "Газпром переработка" (для субъектов...
    177352
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    5 581 766
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Конкурентный отбор № 32211100269
    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С Заполярного НГКМ (2 очередь)" для нужд ООО "Газпром инвест" (ФЕН 07658)
    Поставка шаровых кранов для объекта строительства "Дожимная компрессорная станция на УКПГ-3С...
    177345
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    25 976 946
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО Газпром закупки
    Маркетинговые исследования № 32211100050
    Поставка автоматических устройств управления, контроля и регулирования для объекта строительства "Отраслевая система оперативно-диспетчерского управления ООО "Югтрансгаз" для нужд ООО "Газпром информ" (для субъектов малого и среднего предпринимательства) (БАА 07656)
    Поставка автоматических устройств управления, контроля и регулирования для объекта...
    177340
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    4 231 900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Маркетинговые исследования № 32211099516
    Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической охраны служебных помещений, принадлежащих Заказчику на правах субаренды, расположенных по адресу: Брянская область, г. Брянск, проспект Московский, д. 106, для нужд филиала ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт». (для субъектов малого и среднего предпринимательства) 8086
    Оказание услуг по организации и осуществлению комплекса мероприятий по обеспечению физической...
    177337
    Торги ГК Газпром
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    7 749 790
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «Газпром инвест»
    Конкурентный отбор № 32211099322
    Оказание услуг по диагностике клапанов Mokveld на Объектах, входящих в состав стройки Расширение ЕСГ для обеспечения подачи газа в газопровод "Южный поток" (051-2002669) № 06775
    Оказание услуг по диагностике клапанов Mokveld на Объектах, входящих в состав стройки...
    177336
    Торги ГК Газпром
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    42 140 683
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить