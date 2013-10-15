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Номер извещения
31300596744
Уникальный номер закупки
13-4.3-0075
Наименование закупки
Поставка оборудования связи для нужд ООО «Газпром комплектация» № 1290/ГПК/13-4.3-0075/08.10.13/ЗЭПГОС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 17:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Оборудование связи и телекоммуникаций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 12:00 GMT +315.10.2013 12:0015.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300596744Дата и время окончания срока приема заявок Оборудование связи и телекоммуникацийМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 13:1016.10.2013 13:1016.10.2013 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300596744Дата и время вскрытия заявок Оборудование связи и телекоммуникацийМосква
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 17:0001.11.2013 17:0001.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300596744Подведение итогов не позднее Оборудование связи и телекоммуникацийМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оборудование связи и телекоммуникаций
Начальная цена
68 706 752,89
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Серверы, принтеры, коммутаторы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 12:00 GMT +315.10.2013 12:0015.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300596744Дата и время окончания срока приема заявок Серверы, принтеры, коммутаторыМосква
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 13:1016.10.2013 13:1016.10.2013 13:10Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300596744Дата и время вскрытия заявок Серверы, принтеры, коммутаторыМосква
Подведение итогов не позднее
01.11.2013 17:0001.11.2013 17:0001.11.2013 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300596744Подведение итогов не позднее Серверы, принтеры, коммутаторыМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Серверы, принтеры, коммутаторы
Начальная цена
268 924 735,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром комплектация"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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