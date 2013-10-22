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Номер извещения
31300595744
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка запасных частей для грузовых транспортных средств
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 14:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-09-04
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
РФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для грузовых транспортных средств
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2013 06:00 GMT +322.10.2013 06:0022.10.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300595744Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей для грузовых транспортных средствРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2013 07:0022.10.2013 07:0022.10.2013 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300595744Дата и время вскрытия заявок Поставка запасных частей для грузовых транспортных средствРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж
Подведение итогов не позднее
05.11.2013 21:5905.11.2013 21:5905.11.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300595744Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для грузовых транспортных средствРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.11.201305.11.2013 21:5905.11.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300595744Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей для грузовых транспортных средствРФ, 629307, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Железнодорожная, д. 8, Административное здание ООО «Газпром добыча Уренгой», корпус №2, Комната № 409, 4-й этаж
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для грузовых транспортных средств
Начальная цена
499 999,95
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
34.3
Документация лота
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