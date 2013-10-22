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Номер извещения
31300594810
Уникальный номер закупки
361
Наименование закупки
ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ № 361/ТГЕкатеринбург_/13_500/08.10.13/ЭЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
Почтовый адрес
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Контактный телефон
+7 343 287-21-67
Факс
+7 343 287-22-04
Адрес электронной почты
D.Rumyantsev@ekaterinburg-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Румянцев Денис Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2013 08:00 GMT +322.10.2013 08:0022.10.2013 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594810Дата и время окончания срока приема заявок ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2013 12:0022.10.2013 12:0022.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594810Дата и время вскрытия заявок ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
05.11.2013 15:0005.11.2013 15:0005.11.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594810Подведение итогов не позднее ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРОВ, РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ К ОРГТЕХНИКЕ
Начальная цена
588 531,99
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
Адрес местонахождения
620075, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, СТРОЕНИЕ 14,
620000, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КЛАРЫ ЦЕТКИН, ДОМ 14
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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