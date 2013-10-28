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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31300598553
Уникальный номер закупки
13_2/2_2658
Наименование закупки
Поставка автомобилей Шевроле Нива
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
09.10.2013 14:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Почтовый адрес
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Контактный телефон
+7 495 430-88-63
Факс
Адрес электронной почты
sobolev@gaznadzor.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соболев Максим Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Шевроле Нива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2013 15:00 GMT +328.10.2013 15:0028.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300598553Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей Шевроле НиваМосква
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2013 15:0028.10.2013 15:0028.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300598553Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей Шевроле НиваМосква
Подведение итогов не позднее
06.11.2013 15:0006.11.2013 15:0006.11.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300598553Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей Шевроле НиваМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Шевроле Нива
Начальная цена
8 950 580,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ГАЗНАДЗОР"
Адрес местонахождения
117418, Российская Федерация, Москва, Новочеремушкинская, 65
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
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