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Номер извещения
31300594147
Уникальный номер закупки
13_5.1_0171
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту подводных переходов магистральных газопроводов в 2014 году для нужд ООО " Газпром трансгаз Томск" (№ 1277/ТГТомск/13-5.1-0171/07.10.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2013 18:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-11-21
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
Zakupki@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стражникова Марина Федоровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству инженерных коммуникаций для жидкостей и газов
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Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2013 12:00 GMT +302.12.2013 12:0002.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594147Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2013 16:0503.12.2013 16:0503.12.2013 16:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594147Дата и время вскрытия заявок Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 22:0006.12.2013 22:0006.12.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594147Подведение итогов не позднее Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.12.201306.12.2013 22:0006.12.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594147Подведение итогов не позднее Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1. Выполнение комплекса работ на подводном переходе объекта Новосибирского ЛПУМГ: - Газопровод-отвод к ГPC 4 г. Новосибирск газопровода Юрга-Новосибирск, 40 км. Засыпка русловой части основной нитки проока р. Обь. инв. №000038311. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км. 378км пр.Огуркина. Замена резервной нитки. инв.№000000218. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод НГПЗ-Парабель участок 54,7-456,3 км.378км пр.Огуркина. Замена основной нитки. инв.№000000218.
Начальная цена
38 517 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.12.2013 12:00 GMT +302.12.2013 12:0002.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594147Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.Москва
Дата и время вскрытия заявок
03.12.2013 16:0503.12.2013 16:0503.12.2013 16:05Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594147Дата и время вскрытия заявок Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.Москва
Подведение итогов не позднее
06.12.2013 22:0006.12.2013 22:0006.12.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594147Подведение итогов не позднее Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
06.12.201306.12.2013 22:0006.12.2013 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594147Подведение итогов не позднее Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2. Выполнение работ по замене дефектных труб на подводных переходах объектов Томского ЛПУМГ: - Газопровод Парабель-Кузбасс 2 нитка участок с 0-36 км. 25км р.Чигас. Замена русловой части методом ННБ, инв.№ 000003136.
Начальная цена
100 582 804,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Отсутствуют
45.21.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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