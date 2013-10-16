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Номер извещения
31300593173
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
№ 165/ГАвиа/13-500/07.10.13/МЗЭ на выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2013 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
Почтовый адрес
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Контактный телефон
+7 495 719-18-27
Факс
+7 495 719-11-83
Адрес электронной почты
Loseva.mv@gazavia.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лосева Мария Викторовна
Место рассмотрения предложений
Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32Москва
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Выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 15:00 GMT +316.10.2013 15:0016.10.2013 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300593173Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32Москва
Дата и время вскрытия заявок
17.10.2013 12:0017.10.2013 12:0017.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300593173Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32Москва
Подведение итогов не позднее
18.11.2013 23:5918.11.2013 23:5918.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300593173Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.11.201318.11.2013 23:5918.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300593173Подведение итогов не позднее выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.71/32Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту наземных павильонов (укрытий) скважин на территории станции первого подъема аэропорта «Остафьево» ООО Авиапредприятие «Газпром авиа»
Начальная цена
451 248,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Все закупки и тендеры АВИАПРЕДПРИЯТИЕ ГАЗПРОМ АВИА
Адрес местонахождения
108824, Г МОСКВА, - РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ,
108824, Г МОСКВА, ПОС. РЯЗАНОВСКОЕ, П/О РЯЗАНОВО, ТЕР ОСТАФЬЕВО АЭРОПОРТ
Отсутствуют
45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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