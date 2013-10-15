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Номер извещения
31300593324
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Поставка товара для нужд ООО «Газпром добыча Надым»Прокладка фланцевая
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2013 15:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-33-21
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
ngsk.mar@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антропов Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Надым
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка МТР
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 13:00 GMT +315.10.2013 13:0015.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300593324Дата и время окончания срока приема заявок Поставка МТРНадым
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 13:0015.10.2013 13:0015.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300593324Дата и время вскрытия заявок Поставка МТРНадым
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 21:5931.10.2013 21:5931.10.2013 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300593324Подведение итогов не позднее Поставка МТРНадым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка МТР
Начальная цена
505 830,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
27.22
Документация лота
Кол-во: 30
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