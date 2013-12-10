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Номер извещения
31300594662
Уникальный номер закупки
13-2.2-2707
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку автомобиля Тойота "Королла"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
Почтовый адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Контактный телефон
+7 843 261-78-12
Факс
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Адрес электронной почты
r.khafizov@ksgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Хафизов Рустам Анварович
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Тойота "Королла"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.12.2013 12:00 GMT +310.12.2013 12:0010.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594662Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Тойота "Королла"Казань
Дата и время вскрытия заявок
10.12.2013 12:0010.12.2013 12:0010.12.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594662Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Тойота "Королла"Казань
Подведение итогов не позднее
13.12.2013 12:0013.12.2013 12:0013.12.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594662Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Тойота "Королла"Казань
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Тойота "Королла"
Начальная цена
760 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Адрес местонахождения
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Отсутствуют
50
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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