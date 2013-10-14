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Номер извещения
ГП310002
Уникальный номер закупки
№8/04.10.13/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка вагон-бытовки №8/04.10.13/ЗПЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, 03, Салават, Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-37-79
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вагон-бытовки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2013 15:30 GMT +314.10.2013 15:3014.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310002Дата и время окончания срока приема заявок Поставка вагон-бытовкиСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2013 16:0014.10.2013 16:0014.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310002Дата и время вскрытия заявок Поставка вагон-бытовкиСалават
Подведение итогов не позднее
21.10.2013 08:0021.10.2013 08:0021.10.2013 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310002Подведение итогов не позднее Поставка вагон-бытовкиСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вагон-бытовки
Начальная цена
389 980,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НТЦ Салаватнефтеоргсинтез
Все закупки и тендеры НТЦ Салаватнефтеоргсинтез
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
453256, 03, Салават, Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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