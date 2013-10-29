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Номер извещения
31300595883
Уникальный номер закупки
13_2.2_1646
Наименование закупки
№ 099/ДАстр_/13_2.2_1646/08.10.13/ЗЭ Право заключения договора на поставку материалов для оборудования связи и телекоммуникаций (лот № 1 расходные материалы к оборудованию связи и радиокомпоненты; лот № 2 расходные материалы к оргтехнике и ЗИП к вычислительной технике) для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 14:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-63-16
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
usarycheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сарычева Юлия Петровна
Место рассмотрения предложений
Астрахань
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Поставка расходных материалов к оборудованию связи и радиокомпоненты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2013 12:00 GMT +329.10.2013 12:0029.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300595883Дата и время окончания срока приема заявок поставка расходных материалов к оборудованию связи и радиокомпонентыАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2013 13:0029.10.2013 13:0029.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300595883Дата и время вскрытия заявок поставка расходных материалов к оборудованию связи и радиокомпонентыАстрахань
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 08:3019.11.2013 08:3019.11.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300595883Подведение итогов не позднее поставка расходных материалов к оборудованию связи и радиокомпонентыАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оборудованию связи и радиокомпоненты
Начальная цена
628 568,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 91
Кол-во: 1
Кол-во: 153
Кол-во: 200
Поставка расходных материалов к оргтехнике и ЗИП к вычислительной технике
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2013 12:00 GMT +329.10.2013 12:0029.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300595883Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и ЗИП к вычислительной техникеАстрахань
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2013 13:0029.10.2013 13:0029.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300595883Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и ЗИП к вычислительной техникеАстрахань
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 08:3019.11.2013 08:3019.11.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300595883Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и ЗИП к вычислительной техникеАстрахань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оргтехнике и ЗИП к вычислительной технике
Начальная цена
1 927 405,40
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 257
Кол-во: 10
Кол-во: 12
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