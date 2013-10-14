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Номер извещения
ГП310001
Уникальный номер закупки
13/02.10.13/АС/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка телефона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.10.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Почтовый адрес
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телефон
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2013 15:30 GMT +314.10.2013 15:3014.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310001Дата и время окончания срока приема заявок ТелефонСалават
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2013 16:0014.10.2013 16:0014.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310001Дата и время вскрытия заявок ТелефонСалават
Подведение итогов не позднее
18.10.2013 12:0018.10.2013 12:0018.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310001Подведение итогов не позднее ТелефонСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.10.201318.10.2013 12:0018.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310001Подведение итогов не позднее ТелефонСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телефон
Начальная цена
27 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АГИДЕЛЬ-СПУТНИК
Все закупки и тендеры АГИДЕЛЬ-СПУТНИК
Адрес местонахождения
453252, Республика Башкортостан, , г.Салават, Строителей, 38
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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