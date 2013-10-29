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Номер извещения
ГП310006
Уникальный номер закупки
13_2.2_2236
Наименование закупки
Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.10.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
Почтовый адрес
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Контактный телефон
+7 495 817-13-30
Факс
+7 4242 49-72-74
Адрес электронной почты
E_kazakova@shelf-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Казакова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2013 12:00 GMT +329.10.2013 12:0029.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП310006Дата и время окончания срока приема заявок Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2013 14:0029.10.2013 14:0029.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП310006Дата и время вскрытия заявок Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Подведение итогов не позднее
08.11.2013 14:0008.11.2013 14:0008.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП310006Подведение итогов не позднее Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка материалов для лаборатории КГКМ для нужд ООО «Газпром добыча шельф»
Начальная цена
6 208 800,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693020, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Курильская, 40
693000, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, Детская, 4
Отсутствуют
26.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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