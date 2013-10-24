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Номер извещения
31300590761
Уникальный номер закупки
13_2.1_5878
Наименование закупки
Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.10.2013 15:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-25-34
Факс
--
Адрес электронной почты
NovoselovAV@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новоселов Андрей
Место рассмотрения предложений
Сургут
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Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2013 09:00 GMT +324.10.2013 09:0024.10.2013 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300590761Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»Сургут
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2013 10:0024.10.2013 10:0024.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300590761Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»Сургут
Подведение итогов не позднее
28.10.2013 10:0028.10.2013 10:0028.10.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300590761Подведение итогов не позднее Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»Сургут
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт дорожно-строительной техники для филиала УТЖУ ООО «Газпром переработка»
Начальная цена
1 999 465,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Отсутствуют
50.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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