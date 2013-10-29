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Номер извещения
31300595434
Уникальный номер закупки
13_2.2_2494
Наименование закупки
Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Почтовый адрес
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Контактный телефон
+7 34675 2-24-01
Факс
+7 34675 2-20-43
Адрес электронной почты
artyushina@ttg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артюшина Ксения Владимировна
Место рассмотрения предложений
628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, дом 15
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.10.2013 12:00 GMT +329.10.2013 12:0029.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300595434Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, дом 15
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2013 12:0029.10.2013 12:0029.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300595434Дата и время вскрытия заявок Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, дом 15
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 07:3019.11.2013 07:3019.11.2013 07:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300595434Подведение итогов не позднее Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Мира, дом 15
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка электростанции "Robin" для нужд ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
979 928,09
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Югорск»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Югорск»
Адрес местонахождения
628260, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Югорск, Мира, 15
Отсутствуют
51.6
Документация лота
Кол-во: 10
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