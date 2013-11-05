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Номер извещения
31300588903
Уникальный номер закупки
13_500
Наименование закупки
287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.10.2013 06:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
Почтовый адрес
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Контактный телефон
+7 34995 6-39-47
Факс
+7 34995 3-75-12
Адрес электронной почты
Surzhavskaia.TG@nadym-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суржавская Тамара Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Надым
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.11.2013 13:00 GMT +305.11.2013 13:0005.11.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300588903Дата и время окончания срока приема заявок 287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Надым
Дата и время вскрытия заявок
05.11.2013 13:0005.11.2013 13:0005.11.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300588903Дата и время вскрытия заявок 287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Надым
Подведение итогов не позднее
14.11.2013 15:0014.11.2013 15:0014.11.2013 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300588903Подведение итогов не позднее 287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"Надым
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
287/ДНадым/13_500/04.10.13/ЗЭ поставка электрооборудования для нужд ООО "Газпром добыча Надым"
Начальная цена
416 350,01
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НАДЫМ
Адрес местонахождения
629736, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1,
629730, АО ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ, Г НАДЫМ, УЛ ЗВЕРЕВА, 1
Отсутствуют
51.6
Документация лота
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