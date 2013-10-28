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Номер извещения
31300592162
Уникальный номер закупки
13-2.2-2708
Наименование закупки
Поставка автомобилей Тойота
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.10.2013 09:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Почтовый адрес
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Контактный телефон
+7 3952 78-39-07
Факс
+7 3952 24-36-73
Адрес электронной почты
prosyanovasa@irkgazprom.irk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Просянова Светлана Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Иркутск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей Тойота
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2013 13:00 GMT +328.10.2013 13:0028.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300592162Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей ТойотаИркутск
Дата и время вскрытия заявок
29.10.2013 10:0029.10.2013 10:0029.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300592162Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобилей ТойотаИркутск
Подведение итогов не позднее
13.11.2013 10:0013.11.2013 10:0013.11.2013 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300592162Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей ТойотаИркутск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей Тойота
Начальная цена
22 047 056,08
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
8 автомобилей марки Тойота (в соответствии с технической частью закупочной документации)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Город Иркутск.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром добыча Иркутск
Все закупки и тендеры Газпром добыча Иркутск
Адрес местонахождения
664011, Российская Федерация, Иркутская область, Иркутск, Нижняя Набережная, 14
664011, Российская Федерация, 38, Иркутск, город Иркутск, Нижняя Набережная, 14
Отсутствуют
50.1
Документация лота
Кол-во: 8
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