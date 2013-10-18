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Номер извещения
31300594719
Уникальный номер закупки
13_2.2_1978
Наименование закупки
Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.Лот № 3 Поставка электротоваров.Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.10.2013 10:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Контактный телефон
+7 495 817-03-74
Факс
+7 495 917-93-30
Адрес электронной почты
Maksakova@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максакова Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
поселок Газопровод
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями за вознаграждение или на договорной основе
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2013 10:00 GMT +318.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594719Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 10:0018.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594719Дата и время вскрытия заявок Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 23:5919.11.2013 23:5919.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594719Подведение итогов не позднее Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 1 Поставка мебели и предметов интерьера.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.15.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2013 10:00 GMT +318.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594719Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 2 Поставка постельных принадлежностейпоселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 10:0018.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594719Дата и время вскрытия заявок Лот № 2 Поставка постельных принадлежностейпоселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 23:5919.11.2013 23:5919.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594719Подведение итогов не позднее Лот № 2 Поставка постельных принадлежностейпоселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.15.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2013 10:00 GMT +318.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 10:0018.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594719Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 23:5919.11.2013 23:5919.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594719Подведение итогов не позднее Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 2 Поставка постельных принадлежностей.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.15.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.10.2013 10:00 GMT +318.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300594719Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.поселок Газопровод
Дата и время вскрытия заявок
18.10.2013 10:0018.10.2013 10:0018.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300594719Дата и время вскрытия заявок Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.поселок Газопровод
Подведение итогов не позднее
19.11.2013 23:5919.11.2013 23:5919.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594719Подведение итогов не позднее Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.поселок Газопровод
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.11.201319.11.2013 23:5919.11.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300594719Подведение итогов не позднее Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.поселок Газопровод
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мебели медицинской, офисной мебели, предметов интерьера Лот № 4 Поставка медицинской мебели и предметов медицинского назначения.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, дом 16
Отсутствуют
51.15.1
Документация лота
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