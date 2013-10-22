www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300582794
Уникальный номер закупки
13-500
Наименование закупки
Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2013 15:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
+7 34949 4-09-04
Факс
7--
Адрес электронной почты
a.g.karpenko@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпенко Артем Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.10.2013 06:00 GMT +322.10.2013 06:0022.10.2013 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300582794Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
22.10.2013 06:0022.10.2013 06:0022.10.2013 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300582794Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
12.11.2013 13:0012.11.2013 13:0012.11.2013 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300582794Подведение итогов не позднее Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт автогидроподъемника АПТ-32 (53215) П-48
Начальная цена
424 147,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Отсутствуют
50.2
Документация лота
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.