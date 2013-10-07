www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП309033
Уникальный номер закупки
12/27.09.13/ПТМ/ЗПЭ
Наименование закупки
Поставка спутникового оборудования, средств измерений, принтеров, ноутбуков, канцелярии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
29.09.2013 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Почтовый адрес
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Контактный телефон
+7 34763 9-11-43
Факс
+7 34763 9-38-67
Адрес электронной почты
Zakupka@snos.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хатунцев Александр Викторович
Место рассмотрения предложений
Салават
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спутниковое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 15:30 GMT +307.10.2013 15:3007.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309033Дата и время окончания срока приема заявок спутниковое оборудованиеСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 16:0007.10.2013 16:0007.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309033Дата и время вскрытия заявок спутниковое оборудованиеСалават
Подведение итогов не позднее
11.10.2013 12:0011.10.2013 12:0011.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309033Подведение итогов не позднее спутниковое оборудованиеСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спутниковое оборудование
Начальная цена
3 520 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Средства измерений
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 15:30 GMT +307.10.2013 15:3007.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309033Дата и время окончания срока приема заявок средства измеренийСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 16:0007.10.2013 16:0007.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309033Дата и время вскрытия заявок средства измеренийСалават
Подведение итогов не позднее
11.10.2013 12:0011.10.2013 12:0011.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309033Подведение итогов не позднее средства измеренийСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Средства измерений
Начальная цена
38 230,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Принтеры, ноутбуки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 15:30 GMT +307.10.2013 15:3007.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309033Дата и время окончания срока приема заявок Принтеры, ноутбукиСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 16:0007.10.2013 16:0007.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309033Дата и время вскрытия заявок Принтеры, ноутбукиСалават
Подведение итогов не позднее
11.10.2013 12:0011.10.2013 12:0011.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309033Подведение итогов не позднее Принтеры, ноутбукиСалават
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Принтеры, ноутбуки
Начальная цена
582 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Канцелярия
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2013 15:30 GMT +307.10.2013 15:3007.10.2013 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП309033Дата и время окончания срока приема заявок КанцелярияСалават
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2013 16:0007.10.2013 16:0007.10.2013 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП309033Дата и время вскрытия заявок КанцелярияСалават
Подведение итогов не позднее
11.10.2013 12:0011.10.2013 12:0011.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309033Подведение итогов не позднее КанцелярияСалават
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201311.10.2013 12:0011.10.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП309033Подведение итогов не позднее КанцелярияСалават
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярия
Начальная цена
236 325,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
453256, Республика Башкортостан, , Салават, Молодогвардейцев, 30
Отсутствуют
36
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.