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Номер извещения
31300583135
Уникальный номер закупки
13_2.2_0627
Наименование закупки
Право заключения договора на поставку автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2013 16:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
Почтовый адрес
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Контактный телефон
+7 495 428-45-60
Факс
+7 495 428-45-60
Адрес электронной почты
i.gerchenko@adm.energo.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Герченко Илья Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.10.2013 14:00 GMT +309.10.2013 14:0009.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300583135Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Дата и время вскрытия заявок
09.10.2013 14:0009.10.2013 14:0009.10.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300583135Дата и время вскрытия заявок Поставка автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 23:5931.10.2013 23:5931.10.2013 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300583135Подведение итогов не позднее Поставка автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автошин для нужд Южного филиала ООО «Газпром энерго»
Начальная цена
3 226 840,46
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром энерго»
Все закупки и тендеры «Газпром энерго»
Адрес местонахождения
119526, Российская Федерация, Москва, Профсоюзная, д. 125
119526, Российская Федерация, 77, Москва, Профсоюзная, д. 125
Отсутствуют
50.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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