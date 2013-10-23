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Номер извещения
31300578832
Уникальный номер закупки
№ 265/ТомскГП/15-188/30.09.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115B
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2013 11:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-38
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
zemtsevjv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земцев Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115B
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2013 11:00 GMT +323.10.2013 11:0023.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300578832Дата и время окончания срока приема заявок Поставка экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115BТомск
Дата и время вскрытия заявок
23.10.2013 11:0023.10.2013 11:0023.10.2013 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300578832Дата и время вскрытия заявок Поставка экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115BТомск
Подведение итогов не позднее
28.10.2013 11:3028.10.2013 11:3028.10.2013 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300578832Подведение итогов не позднее Поставка экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115BТомск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка экскаватора - погрузчика универсального с ковшом и отвалом NEW HOLLAND В 115B
Начальная цена
3 700 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка осуществляется на склад Покупателя (адрес склада: РФ, 634024, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 10)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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