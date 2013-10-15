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Номер извещения
31300582188
Уникальный номер закупки
13_2.2_2670
Наименование закупки
Поставка воды питьевой бутилированной
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2013 13:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-63-68
Факс
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Адрес электронной почты
sas@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Соколов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Чайковский
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка воды питьевой бутилированной
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2013 08:30 GMT +315.10.2013 08:3015.10.2013 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300582188Дата и время окончания срока приема заявок Поставка воды питьевой бутилированнойЧайковский
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 09:0015.10.2013 09:0015.10.2013 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300582188Дата и время вскрытия заявок Поставка воды питьевой бутилированнойЧайковский
Подведение итогов не позднее
08.11.2013 14:0008.11.2013 14:0008.11.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300582188Подведение итогов не позднее Поставка воды питьевой бутилированнойЧайковский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка воды питьевой бутилированной
Начальная цена
998 327,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Отсутствуют
51.3
Документация лота
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