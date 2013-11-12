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Номер извещения
31300578814
Уникальный номер закупки
13_2.2_1717
Наименование закупки
Поставка расходных материалов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2013 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Почтовый адрес
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Контактный телефон
+7 8622 66-33-49
Факс
+7 8622 66-33-43
Адрес электронной почты
Zakupki@lazurnaya.ru
Ф.И.О. контактного лица
Алексей Владимирович Рящин
Место рассмотрения предложений
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.11.2013 11:00 GMT +312.11.2013 11:0012.11.2013 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300578814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Дата и время вскрытия заявок
12.11.2013 14:0012.11.2013 14:0012.11.2013 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300578814Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Подведение итогов не позднее
18.11.2013 12:0018.11.2013 12:0018.11.2013 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300578814Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов
Начальная цена
1 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
354024, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Лазурная"
Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"
Адрес местонахождения
354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103
Отсутствуют
21.22
Документация лота
Кол-во: 21303
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