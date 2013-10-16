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Номер извещения
31300576055
Уникальный номер закупки
№ 261/ТомскГП/15-189/27.09.13/ЭЗ
Наименование закупки
Право заключения договора поставки автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром»Лот № 1. «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»Лот № 2. «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-38
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
zemtsevjv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Земцев Юрий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Томск
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Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 12:00 GMT +316.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300576055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»Томск
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:3016.10.2013 12:3016.10.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300576055Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»Томск
Подведение итогов не позднее
25.10.2013 12:3025.10.2013 12:3025.10.2013 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300576055Подведение итогов не позднее Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вахтовый автобус на шасси КАМАЗ»
Начальная цена
2 750 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
634050, г. Томск, пер. Комсомольский, д. 3а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2013 12:00 GMT +316.10.2013 12:0016.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300576055Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»Томск
Дата и время вскрытия заявок
16.10.2013 12:3016.10.2013 12:3016.10.2013 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300576055Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»Томск
Подведение итогов не позднее
25.10.2013 12:3025.10.2013 12:3025.10.2013 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300576055Подведение итогов не позднее Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»Томск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобильной и специальной техники для ОАО «Томскгазпром» «Вакуумная машина на шасси КАМАЗ»
Начальная цена
2 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
634050, г. Томск, пер. Комсомольский, д. 3а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "Газпром добыча Томск"
Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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