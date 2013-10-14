www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31300577173
Уникальный номер закупки
13-2.2-2649
Наименование закупки
Поставка специальной техники для передачи в лизинг дочерним обществам ОАО «Газпром» (№ 1230/ДОГазтехлизинг/13-2.2-2649/27.09.13/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2013 15:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-53-40
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
An.Sukhov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сухов Антон Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Самоходная азотная компрессорная станция
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2013 12:00 GMT +314.10.2013 12:0014.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300577173Дата и время окончания срока приема заявок самоходная азотная компрессорная станцияМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 10:2515.10.2013 10:2515.10.2013 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300577173Дата и время вскрытия заявок самоходная азотная компрессорная станцияМосква
Подведение итогов не позднее
28.10.2013 22:3028.10.2013 22:3028.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300577173Подведение итогов не позднее самоходная азотная компрессорная станцияМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Самоходная азотная компрессорная станция
Начальная цена
31 001 818,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Туристический автобус
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2013 12:00 GMT +314.10.2013 12:0014.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300577173Дата и время окончания срока приема заявок туристический автобусМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 10:2515.10.2013 10:2515.10.2013 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300577173Дата и время вскрытия заявок туристический автобусМосква
Подведение итогов не позднее
28.10.2013 22:3028.10.2013 22:3028.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300577173Подведение итогов не позднее туристический автобусМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Туристический автобус
Начальная цена
63 374 812,83
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Лабораторное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2013 12:00 GMT +314.10.2013 12:0014.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300577173Дата и время окончания срока приема заявок лабораторное оборудованиеМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2013 10:2515.10.2013 10:2515.10.2013 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300577173Дата и время вскрытия заявок лабораторное оборудованиеМосква
Подведение итогов не позднее
28.10.2013 22:3028.10.2013 22:3028.10.2013 22:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300577173Подведение итогов не позднее лабораторное оборудованиеМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторное оборудование
Начальная цена
21 746 429,53
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Отсутствуют
33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.