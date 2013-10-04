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Номер извещения
31300575812
Уникальный номер закупки
13-500-76
Наименование закупки
Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов» (№164/ТГСаратов/13-500-76/27.09.13/З/Э)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2013 10:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Почтовый адрес
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Контактный телефон
+7 8452 30-66-28
Факс
+7 8452 30-69-34
Адрес электронной почты
Tender@utg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломова Екатерина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Саратов
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Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
04.10.2013 10:00 GMT +304.10.2013 10:0004.10.2013 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300575812Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»Саратов
Дата и время вскрытия заявок
04.10.2013 11:3004.10.2013 11:3004.10.2013 11:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300575812Дата и время вскрытия заявок Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»Саратов
Подведение итогов не позднее
31.10.2013 14:0031.10.2013 14:0031.10.2013 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300575812Подведение итогов не позднее Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»Саратов
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теле - и радиоприемной аппаратуры и сопутствующих потребительских товаров для нужд ООО «Газпром трансгаз Саратов»
Начальная цена
589 929,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Саратов»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Саратов»
Адрес местонахождения
410052, Российская Федерация, Саратовская область, город Саратов, проспект им 50 лет Октября, здание 118 А, строение 1
Отсутствуют
52.45
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 980
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