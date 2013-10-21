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Номер извещения
31300575592
Уникальный номер закупки
№098/ДАстр_/13_2.2_1648/30.09.13/ЗЭ
Наименование закупки
№098/ДАстр_/13_2.2_1648/30.09.13/ЗЭ право заключения договора на поставку бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
27.09.2013 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 31-66-44
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
usarycheva@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Килочек Алексей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
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Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2013 12:00 GMT +321.10.2013 12:0021.10.2013 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31300575592Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2013 13:0021.10.2013 13:0021.10.2013 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31300575592Дата и время вскрытия заявок Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Подведение итогов не позднее
26.11.2013 08:3026.11.2013 08:3026.11.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300575592Подведение итогов не позднее Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.11.201326.11.2013 08:3026.11.2013 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31300575592Подведение итогов не позднее Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»414000, г. Астрахань, Кировский район, ул. Ленина/ул. Бабушкина, д. 30/33, литер строения А
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бланочной продукции для нужд ООО «Газпром добыча Астрахань»
Начальная цена
999 122,52
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Отсутствуют
22.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 215411
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