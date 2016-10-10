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    Главная / Торги / Поставка электротехнической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604144347Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604144347

    Уникальный номер закупки

    16/2.2/0064485/ТГВолгоград

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2016 12:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 091 ЗП.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Oбщкество с ограниченной отвественностью Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-00-56

    Факс

    +7 8442 96-00-56

    Адрес электронной почты

    M.Panchenko@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Панченко Максим Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Закупки и тендеры Волгоградская Область

    Закупки и тендеры Приборы для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    Закупки и тендеры Провода и кабели электронные и электрические прочие

    Закупки и тендеры Изделия электроустановочные

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое осветительное

    Закупки и тендеры Оборудование и инструменты неэлектрические для пайки мягким и твердым припоем или сварки, и их части; машины и аппараты для газотермического напыления

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.10.2016 12:00 GMT +310.10.2016 12:0010.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604144347Дата и время окончания срока приема заявок Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2016 14:0010.10.2016 14:0010.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604144347Дата и время вскрытия заявок Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Подведение итогов не позднее

    18.10.2016 17:0018.10.2016 17:0018.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144347Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.10.201618.10.2016 17:0018.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144347Подведение итогов не позднее Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнической продукции для нужд ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Начальная цена

    1 495 380,04

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Газпром трансгаз Волгоград
    Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51.4

    Производство приборов и аппаратуры для измерения электрических величин или ионизирующих излучений

    27.32

    Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования

    27.33

    Производство электроустановочных изделий

    27.40

    Производство электрических ламп и осветительного оборудования

    28.29.7

    Производство неэлектрического оборудования и инструментов для пайки мягким и твердым припоем или сварки, машин и аппаратов для газотермического напыления

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-350 УХЛ3 длина 350мм ТУ 36-1276-8 5"

    Кол-во: 40

    "Позиция 2"

    "Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 C6/2 номинальный ток 6 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-2-006- C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "Фонарь аккумуляторный взрывозащищенный галогенный Экотон-5 с герметичным неразборным брызгозащищенным корпусом высокой стойкости к у дарам с 3 режимами работы с аккумуляторной батареей массой 400г"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-К-2-220 красная, 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-Л-2-220 зеленая, 220В"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Розетка 1-местная С/У (скрытой установки) РС16-264-БИ Рондо"

    Кол-во: 35

    "Позиция 7"

    "Розетка Wessen ХИТ РС16-232-б СП 2-мест. с з/к белый."

    Кол-во: 50

    "Позиция 8"

    "Розетка 1-м ОП Хит 10А с/з РА16-133-В ТУ3464-018-47022248-2007"

    Кол-во: 50

    "Позиция 9"

    "Розетка РА 16-014 евро с заземляющим контактом ГОСТ 29146.2-91"

    Кол-во: 50

    "Позиция 10"

    "Лампа накаливания зеркальная Osram CONC R63 60W Е27 60Вт 230В"

    Кол-во: 160

    "Позиция 11"

    "Лампа зеркальная Concentra R80 75Вт Е27 Osram"

    Кол-во: 40

    "Позиция 12"

    "Лампа натриевая высокого давления трубчатая Osram VIALOX NAV-T 400W E40"

    Кол-во: 29

    "Позиция 13"

    "Лампа HQI-TS 2000W/D"

    Кол-во: 10

    "Позиция 14"

    "Лампа газоразрядная металлогалогенная 1000W/D E40 HQI-T"

    Кол-во: 7

    "Позиция 15"

    "Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-T 400W/N E40 OSRAM"

    Кол-во: 10

    "Позиция 16"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-1000 Рефлакс E40 1000Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 17"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-400-5 Е40 400Вт 115В 12000ч УХЛ2 ТУ 16-90ИКГЖ675600.010ТУ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 18"

    "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-150 E40 150Вт"

    Кол-во: 250

    "Позиция 19"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-1000 Е40 1000Вт 145В 18000ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "Лампа ДРЛ-125 E27 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 21"

    "Лампа люминесцентная компактная тепло-белого света Philips PL-L 55W/830/4Р 2G11 55Вт"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Лампа Master TL5 HE 35W/827 G5 люминисцентная с низким содержанием ртути 35Вт, G5"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "Лампа TL-D 58W/54-765 G13 Т8 люминисцентная Philips"

    Кол-во: 50

    "Позиция 24"

    "Лампа люминесцентная белого света Philips TL-D 36W/33 G13 36Вт Ra62 4000К"

    Кол-во: 1215

    "Позиция 25"

    "Лампа люминесцентная дневного света Philips TL-D 18W/54 G13 18Вт Ra76 6500К"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 26"

    "Лампа Camelion LH9-AS-M/864/E14 энергосберегающая мощность 9Вт 220В цоколь Е14"

    Кол-во: 62

    "Позиция 27"

    "Лампа СКЛ 14А-К-2-220"

    Кол-во: 60

    "Позиция 28"

    "Лампа СКЛ 14А-Л-2-220"

    Кол-во: 50

    "Позиция 29"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-95 Е27"

    Кол-во: 1374

    "Позиция 30"

    "Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-75 цоклоь Е27 220В 75ВТ ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 1334

    "Позиция 31"

    "Лампа накаливания общего назначения биспиральная с аргоновым наполнением напряжение 220-240В частота 50Гц мощность 60Вт цоколь E27 ф орма гриб ТУ 3466-010-05758457-2002"

    Кол-во: 2934

    "Позиция 32"

    "Лампа бактерицидная Philips TUV TL-D 55W HO SLV G13 55Вт 83В 8000ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 33"

    "Прожектор под натриевую лампу типа ДНаТ ЖО 04-400-001 с ПРА"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "Прожектор ЖО07-100-001У1 с компенсацией реактивной мощности (cosф-0,85). ТУ3461-006-05758434"

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Прожектор ЖО07-100-001У1 с компенсацией реактивной мощности (cosф-0,85). ТУ3461-006-05758434"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Устройство зажигательное импульсное HI-400 S для ламп ДНаТ, ДРИ 70-400W, 50pcs, пластиковый корпус 2854000 Helvar"

    Кол-во: 59

    "Позиция 37"

    "Стартер 20СК-127"

    Кол-во: 40

    "Позиция 38"

    "Стартер СК-220-80С для люминесцентных ламп напряжение питания 220В ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 160

    "Позиция 39"

    "Аппарат пускорегулирующий Tridonic PC236T8PRO 220-240В тип лампы:Т8 2х36 Вт; 220-240B, 5060Гц, 0,36А; диапазон рабочих температур:25 ...+55 С; tc: +75 С. U-OUT=300V, IP20"

    Кол-во: 400

    "Позиция 40"

    "Стартер Fs-2 Starter 20-80W 220-240V"

    Кол-во: 1270

    "Позиция 41"

    "Стартер латунный тлеющего разряда для трубчатых люминесцентных ламп Philips S10 предельная мощность 65Вт номинальное напряжение 220- 240В частота тока 50/60Гц"

    Кол-во: 805

    "Позиция 42"

    "Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V ГОСТ МЭК 60155-99"

    Кол-во: 1175

    "Позиция 43"

    "Аппарат ПРА на 380В 1К1000 ДНаТ 46-001. УХЛ1 ГОСТ 8799-90"

    Кол-во: 5

    "Позиция 44"

    "Аппарат пускорегулирующий независимый индуктивный мощностью 400Вт на одну лампу ДРЛ-400 с нормальным уровнем шума 1И-400ДРЛ-44-011 У ХЛ1 пусковой ток 7,5А потребляемый ток 3,25А 220В 50Гц"

    Кол-во: 12

    "Позиция 45"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый индуктивный мощностью 250Вт на одну лампу с нормальным уровнем шума 1И-250ДРЛ-42Н-001 УХЛ1 пу сковой ток 2,4А потребляемый ток 1,15А 220В 50Гц"

    Кол-во: 32

    "Позиция 46"

    "Аппарат пускорегулирующий Tridonic PC236T8PRO 220-240В тип лампы:Т8 2х36 Вт; 220-240B, 5060Гц, 0,36А; диапазон рабочих температур:25 ...+55 С; tc: +75 С. U-OUT=300V, IP20"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "Дроссель 3х/4х18/220-240 QTP8 электронный, для 3/4-х люминесцентных ламп 18Вт, Т8, артикул С6386"

    Кол-во: 19

    "Позиция 48"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт напряжением питания 220В перем енного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под провод сечением до 1,5мм2"

    Кол-во: 119

    "Позиция 49"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под две люминесцентные лампы(трубчатые или компактные) мощностью 36Вт напряже нием питания 220В переменного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под пр"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт напряжением питания 220В перем енного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под провод сечением до 1,5мм2"

    Кол-во: 20

    "Позиция 51"

    "Светильник ЖКУ 16-250-099 (со стеклом) под натриевую лампу типа ДНаТ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "Устройство защитного отключения УЗО ВД1-63 2р 32А 30мА ТУ РМЕА 656111.001"

    Кол-во: 3

    "Позиция 54"

    "Устройство защитного отключения УЗО-ВД-63 25 А 30mA 2 полюс."

    Кол-во: 7

    "Позиция 55"

    "Устройство защитного отключения УЗО ВД1-63 двухполюсное номинальный ток 16А ток утечки 30мА"

    Кол-во: 10

    "Позиция 56"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C16/3 номинальный ток 16 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-01 6-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 20

    "Позиция 57"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C10/3 номинальный ток 10А характеристика C, УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 22

    "Позиция 58"

    "Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 C25/2 номинальный 25А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 40

    "Позиция 59"

    "Выключатель Иэк Ва 47-29 2-Пол. 16А"

    Кол-во: 77

    "Позиция 60"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА 47-29 1П 16А"

    Кол-во: 49

    "Позиция 61"

    "Выключатель автоматический однополюсный для монтажа на DIN-рейку серии ВА-101 номинальным током 25А с характеристикой срабатывания о т сверхтоков C номинальной отключающей способностью 4,5кА номинальным напряжением 230В частотой 50/60Гц степени защит"

    Кол-во: 25

    "Позиция 62"

    "Выключатель автоматический однополюсный для монтажа на DIN-рейку серии ВА-101 номинальным током 16А с характеристикой срабатывания о т сверхтоков C номинальной отключающей способностью 4,5кА номинальным напряжением 230В частотой 50/60Гц степени защит"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Проводник заземляющий П-750"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-350 УХЛ3 длина 350мм ТУ 36-1276-8 5"

    Кол-во: 10

    "Позиция 65"

    "Проводник заземляющий П-750"

    Кол-во: 52

    "Позиция 66"

    "Лампа HQI-TS 2000W/D"

    Кол-во: 4

    "Позиция 67"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C63/3 номинальный ток 63 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-06 3-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 68"

    "Лампа МО 36х40Вт Е40"

    Кол-во: 50

    "Позиция 69"

    "Розетка штепсельная двухместная открытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты I P20 белая Makel серии Siva Ustu 45182"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Розетка Прима РА16-003/1 евро о/п с защитными шторками белая 16А, 250В Schneider Electric"

    Кол-во: 10

    "Позиция 71"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 250Вт 130В 12000ч ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ"

    Кол-во: 48

    "Позиция 72"

    "Лампа ДРЛ-125 E27 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "Удлинитель ВЕМ-259 Удлинитель силовой длиной 50м на 4 брызгозащищенные розетки с откидными крышками с вилкой для подключения к трехф азной сети напряжением 220/250В частотой 50Гц с термо проводом типа КГхл 3х1 мощностью 2200Вт н пластиковой катушке д"

    Кол-во: 1

    "Позиция 74"

    "Удлинитель ВЕМ-259 Удлинитель силовой длиной 50м на 4 брызгозащищенные розетки с откидными крышками с вилкой для подключения к трехф азной сети напряжением 220/250В частотой 50Гц с термо проводом типа КГхл 3х1 мощностью 2200Вт н пластиковой катушке д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 75"

    "Лампа накаливания общего назначения биспиральная с аргоновым наполнением напряжение 220-240В частота 50Гц мощность 60Вт цоколь E27 ф орма гриб ТУ 3466-010-05758457-2002"

    Кол-во: 500

    "Позиция 76"

    "Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-75 цоклоь Е27 220В 75ВТ ГОСТ 2239-79"

    Кол-во: 300

    "Позиция 77"

    "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-95 Е27"

    Кол-во: 1064

    "Позиция 78"

    "Лампа FL 36W/765 люминесцентная Philips"

    Кол-во: 100

    "Позиция 79"

    "Лампа люмин. L 18W/765 (ОSRAM)"

    Кол-во: 110

    "Позиция 80"

    "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-1000 220В 1000Вт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 81"

    "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-700 Е40 700Вт 140В 20000ч"

    Кол-во: 10

    "Позиция 82"

    "Фотореле ФР-7Е для автоматического включения и отключения по установленной освещенности уличного освещения или мест общего пользован ия, индивид. рабочих мест, номинальное напряжение 220В, потребляемая мощность не более 5Вт, диапазон рабочих температ"

    Кол-во: 35

    "Позиция 83"

    "Корпус металлический ЩРн-36-1-38 УХЛ ТУ 3431-001-18461115-2003"

    Кол-во: 3

    "Позиция 84"

    "Тигель-форма для термитной приварки многоразовая МТФ-НГК ТУ 1793-006-43750384-2006"

    Кол-во: 11

    "Позиция 85"

    "Ящик силовой с рубильником ЯБПВУ-1М У3 100А"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 16А, предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках и к оротких замыканиях, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей в составе аппаратуры распредел"

    Кол-во: 10

    "Позиция 87"

    "Счетчик активной энергии однофазный СЕ101-S6-145 ток базовый (максимальный) 5(60)А кл точн 1 номинальное напряжение 230В установка н а щиток ТУ 4228-054-22136119-2005"

    Кол-во: 25

    "Позиция 88"

    "Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 C16/1 номинальный ток 16А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 C25/1 номинаольный ток 25А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 5

    "Позиция 90"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА 47-29 32А/3П"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C40/3 номинальный ток 40 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-04 0-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003"

    Кол-во: 2

    "Позиция 92"

    "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый индуктивный мощностью 125Вт на одну лампу с нормальным уровнем шума 1И125ДРЛ42Н-001 УХЛ2 пуск овой ток 2,4А потребляемый ток 1,15А 220В 50Гц"

    Кол-во: 19

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