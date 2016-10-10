Поставка электротехнической продукции для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

Газпром трансгаз Волгоград Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-350 УХЛ3 длина 350мм ТУ 36-1276-8 5" Кол-во: 40

"Позиция 2" "Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 C6/2 номинальный ток 6 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-2-006- C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 12

"Позиция 3" "Фонарь аккумуляторный взрывозащищенный галогенный Экотон-5 с герметичным неразборным брызгозащищенным корпусом высокой стойкости к у дарам с 3 режимами работы с аккумуляторной батареей массой 400г" Кол-во: 1

"Позиция 4" "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-К-2-220 красная, 220В" Кол-во: 30

"Позиция 5" "Лампа светодиодная коммутаторная СКЛ 12А-Л-2-220 зеленая, 220В" Кол-во: 30

"Позиция 6" "Розетка 1-местная С/У (скрытой установки) РС16-264-БИ Рондо" Кол-во: 35

"Позиция 7" "Розетка Wessen ХИТ РС16-232-б СП 2-мест. с з/к белый." Кол-во: 50

"Позиция 8" "Розетка 1-м ОП Хит 10А с/з РА16-133-В ТУ3464-018-47022248-2007" Кол-во: 50

"Позиция 9" "Розетка РА 16-014 евро с заземляющим контактом ГОСТ 29146.2-91" Кол-во: 50

"Позиция 10" "Лампа накаливания зеркальная Osram CONC R63 60W Е27 60Вт 230В" Кол-во: 160

"Позиция 11" "Лампа зеркальная Concentra R80 75Вт Е27 Osram" Кол-во: 40

"Позиция 12" "Лампа натриевая высокого давления трубчатая Osram VIALOX NAV-T 400W E40" Кол-во: 29

"Позиция 13" "Лампа HQI-TS 2000W/D" Кол-во: 10

"Позиция 14" "Лампа газоразрядная металлогалогенная 1000W/D E40 HQI-T" Кол-во: 7

"Позиция 15" "Лампа газоразрядная металлогалогенная HQI-T 400W/N E40 OSRAM" Кол-во: 10

"Позиция 16" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-1000 Рефлакс E40 1000Вт" Кол-во: 10

"Позиция 17" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-400-5 Е40 400Вт 115В 12000ч УХЛ2 ТУ 16-90ИКГЖ675600.010ТУ" Кол-во: 10

"Позиция 18" "Лампа дуговая натриевая высокого давления трубчатая ДНаТ-150 E40 150Вт" Кол-во: 250

"Позиция 19" "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-1000 Е40 1000Вт 145В 18000ч" Кол-во: 10

"Позиция 20" "Лампа ДРЛ-125 E27 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ" Кол-во: 30

"Позиция 21" "Лампа люминесцентная компактная тепло-белого света Philips PL-L 55W/830/4Р 2G11 55Вт" Кол-во: 10

"Позиция 22" "Лампа Master TL5 HE 35W/827 G5 люминисцентная с низким содержанием ртути 35Вт, G5" Кол-во: 200

"Позиция 23" "Лампа TL-D 58W/54-765 G13 Т8 люминисцентная Philips" Кол-во: 50

"Позиция 24" "Лампа люминесцентная белого света Philips TL-D 36W/33 G13 36Вт Ra62 4000К" Кол-во: 1215

"Позиция 25" "Лампа люминесцентная дневного света Philips TL-D 18W/54 G13 18Вт Ra76 6500К" Кол-во: 2000

"Позиция 26" "Лампа Camelion LH9-AS-M/864/E14 энергосберегающая мощность 9Вт 220В цоколь Е14" Кол-во: 62

"Позиция 27" "Лампа СКЛ 14А-К-2-220" Кол-во: 60

"Позиция 28" "Лампа СКЛ 14А-Л-2-220" Кол-во: 50

"Позиция 29" "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-95 Е27" Кол-во: 1374

"Позиция 30" "Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-75 цоклоь Е27 220В 75ВТ ГОСТ 2239-79" Кол-во: 1334

"Позиция 31" "Лампа накаливания общего назначения биспиральная с аргоновым наполнением напряжение 220-240В частота 50Гц мощность 60Вт цоколь E27 ф орма гриб ТУ 3466-010-05758457-2002" Кол-во: 2934

"Позиция 32" "Лампа бактерицидная Philips TUV TL-D 55W HO SLV G13 55Вт 83В 8000ч" Кол-во: 10

"Позиция 33" "Прожектор под натриевую лампу типа ДНаТ ЖО 04-400-001 с ПРА" Кол-во: 2

"Позиция 34" "Прожектор ЖО07-100-001У1 с компенсацией реактивной мощности (cosф-0,85). ТУ3461-006-05758434" Кол-во: 2

"Позиция 35" "Прожектор ЖО07-100-001У1 с компенсацией реактивной мощности (cosф-0,85). ТУ3461-006-05758434" Кол-во: 1

"Позиция 36" "Устройство зажигательное импульсное HI-400 S для ламп ДНаТ, ДРИ 70-400W, 50pcs, пластиковый корпус 2854000 Helvar" Кол-во: 59

"Позиция 37" "Стартер 20СК-127" Кол-во: 40

"Позиция 38" "Стартер СК-220-80С для люминесцентных ламп напряжение питания 220В ГОСТ 8799-90" Кол-во: 160

"Позиция 39" "Аппарат пускорегулирующий Tridonic PC236T8PRO 220-240В тип лампы:Т8 2х36 Вт; 220-240B, 5060Гц, 0,36А; диапазон рабочих температур:25 ...+55 С; tc: +75 С. U-OUT=300V, IP20" Кол-во: 400

"Позиция 40" "Стартер Fs-2 Starter 20-80W 220-240V" Кол-во: 1270

"Позиция 41" "Стартер латунный тлеющего разряда для трубчатых люминесцентных ламп Philips S10 предельная мощность 65Вт номинальное напряжение 220- 240В частота тока 50/60Гц" Кол-во: 805

"Позиция 42" "Стартер PHILIPS S2 4-22W 220-240V ГОСТ МЭК 60155-99" Кол-во: 1175

"Позиция 43" "Аппарат ПРА на 380В 1К1000 ДНаТ 46-001. УХЛ1 ГОСТ 8799-90" Кол-во: 5

"Позиция 44" "Аппарат пускорегулирующий независимый индуктивный мощностью 400Вт на одну лампу ДРЛ-400 с нормальным уровнем шума 1И-400ДРЛ-44-011 У ХЛ1 пусковой ток 7,5А потребляемый ток 3,25А 220В 50Гц" Кол-во: 12

"Позиция 45" "Аппарат пускорегулирующий встраиваемый индуктивный мощностью 250Вт на одну лампу с нормальным уровнем шума 1И-250ДРЛ-42Н-001 УХЛ1 пу сковой ток 2,4А потребляемый ток 1,15А 220В 50Гц" Кол-во: 32

"Позиция 46" "Аппарат пускорегулирующий Tridonic PC236T8PRO 220-240В тип лампы:Т8 2х36 Вт; 220-240B, 5060Гц, 0,36А; диапазон рабочих температур:25 ...+55 С; tc: +75 С. U-OUT=300V, IP20" Кол-во: 32

"Позиция 47" "Дроссель 3х/4х18/220-240 QTP8 электронный, для 3/4-х люминесцентных ламп 18Вт, Т8, артикул С6386" Кол-во: 19

"Позиция 48" "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт напряжением питания 220В перем енного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под провод сечением до 1,5мм2" Кол-во: 119

"Позиция 49" "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под две люминесцентные лампы(трубчатые или компактные) мощностью 36Вт напряже нием питания 220В переменного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под пр" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Аппарат пускорегулирующий электронный серии ЭПРА Л~220 под четыре люминесцентные лампы мощностью 18Вт напряжением питания 220В перем енного тока частотой 50/60Гц с подключением к сети и к лампе с помощью клеммных колодок под провод сечением до 1,5мм2" Кол-во: 20

"Позиция 51" "Светильник ЖКУ 16-250-099 (со стеклом) под натриевую лампу типа ДНаТ" Кол-во: 2

"Позиция 52" "Реле контроля фаз ЕЛ-11Е 380В 50Гц" Кол-во: 1

"Позиция 53" "Устройство защитного отключения УЗО ВД1-63 2р 32А 30мА ТУ РМЕА 656111.001" Кол-во: 3

"Позиция 54" "Устройство защитного отключения УЗО-ВД-63 25 А 30mA 2 полюс." Кол-во: 7

"Позиция 55" "Устройство защитного отключения УЗО ВД1-63 двухполюсное номинальный ток 16А ток утечки 30мА" Кол-во: 10

"Позиция 56" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C16/3 номинальный ток 16 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-01 6-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 20

"Позиция 57" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C10/3 номинальный ток 10А характеристика C, УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 22

"Позиция 58" "Выключатель автоматический двухполюсный ВА47-29 C25/2 номинальный 25А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 40

"Позиция 59" "Выключатель Иэк Ва 47-29 2-Пол. 16А" Кол-во: 77

"Позиция 60" "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА 47-29 1П 16А" Кол-во: 49

"Позиция 61" "Выключатель автоматический однополюсный для монтажа на DIN-рейку серии ВА-101 номинальным током 25А с характеристикой срабатывания о т сверхтоков C номинальной отключающей способностью 4,5кА номинальным напряжением 230В частотой 50/60Гц степени защит" Кол-во: 25

"Позиция 62" "Выключатель автоматический однополюсный для монтажа на DIN-рейку серии ВА-101 номинальным током 16А с характеристикой срабатывания о т сверхтоков C номинальной отключающей способностью 4,5кА номинальным напряжением 230В частотой 50/60Гц степени защит" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Проводник заземляющий П-750" Кол-во: 20

"Позиция 64" "Проводник заземляющий для заземления приборов и аппаратуры на щитах и шунтирования гибких вводов П-350 УХЛ3 длина 350мм ТУ 36-1276-8 5" Кол-во: 10

"Позиция 65" "Проводник заземляющий П-750" Кол-во: 52

"Позиция 66" "Лампа HQI-TS 2000W/D" Кол-во: 4

"Позиция 67" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C63/3 номинальный ток 63 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-06 3-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 3

"Позиция 68" "Лампа МО 36х40Вт Е40" Кол-во: 50

"Позиция 69" "Розетка штепсельная двухместная открытой установки с заземляющими контактами на номинальный ток 16А напряжение 250В степени защиты I P20 белая Makel серии Siva Ustu 45182" Кол-во: 10

"Позиция 70" "Розетка Прима РА16-003/1 евро о/п с защитными шторками белая 16А, 250В Schneider Electric" Кол-во: 10

"Позиция 71" "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-250 Е40 250Вт 130В 12000ч ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ" Кол-во: 48

"Позиция 72" "Лампа ДРЛ-125 E27 ТУ 16-88 ИЖШЦ.675000.001ТУ" Кол-во: 20

"Позиция 73" "Удлинитель ВЕМ-259 Удлинитель силовой длиной 50м на 4 брызгозащищенные розетки с откидными крышками с вилкой для подключения к трехф азной сети напряжением 220/250В частотой 50Гц с термо проводом типа КГхл 3х1 мощностью 2200Вт н пластиковой катушке д" Кол-во: 1

"Позиция 74" "Удлинитель ВЕМ-259 Удлинитель силовой длиной 50м на 4 брызгозащищенные розетки с откидными крышками с вилкой для подключения к трехф азной сети напряжением 220/250В частотой 50Гц с термо проводом типа КГхл 3х1 мощностью 2200Вт н пластиковой катушке д" Кол-во: 2

"Позиция 75" "Лампа накаливания общего назначения биспиральная с аргоновым наполнением напряжение 220-240В частота 50Гц мощность 60Вт цоколь E27 ф орма гриб ТУ 3466-010-05758457-2002" Кол-во: 500

"Позиция 76" "Лампа накаливания общего назначения ЛОН220-75 цоклоь Е27 220В 75ВТ ГОСТ 2239-79" Кол-во: 300

"Позиция 77" "Лампа накаливания биспиральная аргоновая Б220-230-95 Е27" Кол-во: 1064

"Позиция 78" "Лампа FL 36W/765 люминесцентная Philips" Кол-во: 100

"Позиция 79" "Лампа люмин. L 18W/765 (ОSRAM)" Кол-во: 110

"Позиция 80" "Лампа накаливания кварцевая галогенная КГ220-1000 220В 1000Вт" Кол-во: 20

"Позиция 81" "Лампа дуговая ртутная с люминофором высокого давления ДРЛ-700 Е40 700Вт 140В 20000ч" Кол-во: 10

"Позиция 82" "Фотореле ФР-7Е для автоматического включения и отключения по установленной освещенности уличного освещения или мест общего пользован ия, индивид. рабочих мест, номинальное напряжение 220В, потребляемая мощность не более 5Вт, диапазон рабочих температ" Кол-во: 35

"Позиция 83" "Корпус металлический ЩРн-36-1-38 УХЛ ТУ 3431-001-18461115-2003" Кол-во: 3

"Позиция 84" "Тигель-форма для термитной приварки многоразовая МТФ-НГК ТУ 1793-006-43750384-2006" Кол-во: 11

"Позиция 85" "Ящик силовой с рубильником ЯБПВУ-1М У3 100А" Кол-во: 4

"Позиция 86" "Выключатель автоматический АП50Б 2МТ 16А, предназначен для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при перегрузках и к оротких замыканиях, а также для оперативных включений и отключений электрических цепей в составе аппаратуры распредел" Кол-во: 10

"Позиция 87" "Счетчик активной энергии однофазный СЕ101-S6-145 ток базовый (максимальный) 5(60)А кл точн 1 номинальное напряжение 230В установка н а щиток ТУ 4228-054-22136119-2005" Кол-во: 25

"Позиция 88" "Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 C16/1 номинальный ток 16А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 89" "Выключатель автоматический однополюсный ВА47-29 C25/1 номинаольный ток 25А УХЛ4 IP20 4,5кА ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 5

"Позиция 90" "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ИЭК ВА 47-29 32А/3П" Кол-во: 2

"Позиция 91" "Выключатель автоматический трехполюсный ВА47-29 C40/3 номинальный ток 40 А, характеристика C, УХЛ4, IP20, 4,5 кА, артикул MVA20-3-04 0-C, ТУ 2000 АГИЕ.641235.003" Кол-во: 2