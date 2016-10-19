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Номер извещения
31604144049
Уникальный номер закупки
16/2.1/0034376/ПРУренгой
Наименование закупки
Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой». (№0056/16/2.1/0034376/ПРУренгой/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 11:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гусева Галина Федоровна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке и тестированию программного обеспечения
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 15:00 GMT +319.10.2016 15:0019.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604144049Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».г. Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2016 10:0020.10.2016 10:0020.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604144049Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».г. Москва
Подведение итогов не позднее
17.11.2016 15:0017.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144049Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».г. Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
17.11.201617.11.2016 15:0017.11.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144049Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по разработке и внедрению подсистемы «Складской учет» автоматизированной информационной системы «Учет ГПРУ» для нужд ООО «Газпром подземремонт Уренгой».
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Отсутствуют
62.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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