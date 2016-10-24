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Номер извещения
31604143963
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063674/ТГВолгоград
Наименование закупки
Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 11:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Почтовый адрес
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Контактный телефон
+7 8442 96-00-56
Факс
+7 8442 96-00-56
Адрес электронной почты
M.Panchenko@vlg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Панченко Максим Николаевич
Место рассмотрения предложений
400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
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Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.10.2016 12:00 GMT +324.10.2016 12:0024.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143963Дата и время окончания срока приема заявок Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Дата и время вскрытия заявок
24.10.2016 14:0024.10.2016 14:0024.10.2016 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604143963Дата и время вскрытия заявок Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 17:0028.10.2016 17:0028.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143963Подведение итогов не позднее Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 17:0028.10.2016 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143963Подведение итогов не позднее Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка анализатора содержания кислорода переносного КС-50.430-000 для нужд ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
Начальная цена
3 484 322,88
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром трансгаз Волгоград
Все закупки и тендеры Газпром трансгаз Волгоград
Адрес местонахождения
400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58
Отсутствуют
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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