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Номер извещения
31604144008
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055383/ГПХГ
Наименование закупки
Выполнение работ по разработке проекта на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭ для нужд ООО «Газпром ПХГ» (0056/16/2.1/0055383/ГПХГ/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 11:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-18
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Анастасия Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
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Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.10.2016 15:00 GMT +319.10.2016 15:0019.10.2016 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604144008Дата и время окончания срока приема заявок Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭг. Москва
Дата и время вскрытия заявок
20.10.2016 10:0020.10.2016 10:0020.10.2016 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604144008Дата и время вскрытия заявок Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭг. Москва
Подведение итогов не позднее
28.10.2016 15:0028.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144008Подведение итогов не позднее Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭг. Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
28.10.201628.10.2016 15:0028.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604144008Подведение итогов не позднее Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭг. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проект на геологическое изучение недр с целью оценки возможности размещения в пластах горных пород попутных вод и вод, используемых для собственных производственных и технологических нужд Беднодемьяновского ПХГ с разработкой этапа ОПЭ
Начальная цена
1 101 031,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д.139, к.1, стр.1, Помещ. 1-Н (Ч.П. 350)
Отсутствуют
09.10.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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