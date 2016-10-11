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Номер извещения
31604143920
Уникальный номер закупки
16/2.1/0052764/ГПИнвестПр
Наименование закупки
Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект» (№ 0056/16/1.1/0052764/ГПИнвестПр/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016). Закупка таких услуг осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 11:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1
Почтовый адрес
117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3
Контактный телефон
+7 499 580-45-06
Факс
+7 499 580-45-21
Адрес электронной почты
tender@gcr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павлова Екатерина Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.10.2016 09:00 GMT +311.10.2016 09:0011.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143920Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Дата и время вскрытия заявок
11.10.2016 09:3011.10.2016 09:3011.10.2016 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604143920Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 15:0014.10.2016 15:0014.10.2016 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143920Подведение итогов не позднее Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект»Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по перевозке имущества для нужд ООО «Газпром инвестпроект»
Начальная цена
1 769 941,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром инвестпроект»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром инвестпроект»
Адрес местонахождения
196158, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 40, корп.4, литер Д.
Отсутствуют
49.42
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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