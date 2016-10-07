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Номер извещения
31604143561
Уникальный номер закупки
16/2.2/0063676/ГППроект
Наименование закупки
Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 10:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Почтовый адрес
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
Контактный телефон
+7 495 719-69-29
Факс
+7 495 719-66-61
Адрес электронной почты
A.G.Filippov@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Антон Германович
Место рассмотрения предложений
117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2016 12:00 GMT +307.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143561Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2016 10:3010.10.2016 10:3010.10.2016 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604143561Дата и время вскрытия заявок Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Подведение итогов не позднее
14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143561Подведение итогов не позднее Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143561Подведение итогов не позднее Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ПО nanoCAD для нужд ООО «Газпром проектирование» № 0001/16/2.2/0063676/ГППроект/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016
Начальная цена
75 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ООО «Газпром проектирование»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром проектирование»
Адрес местонахождения
191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Суворовский проспект, 16/13, лит. А, пом. 19Н
Отсутствуют
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
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