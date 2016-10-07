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    Главная / Торги / Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016

    Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Торги ГК Газпром

    Номер извещения

    31604143559

    Уникальный номер закупки

    16/1.1/0058833/ГЦР

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    28.09.2016 10:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация 1.1-58833.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Юридический адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Почтовый адрес

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Контактный телефон

    +7 495 719-69-29

    Факс

    +7 495 719-66-61

    Адрес электронной почты

    A.G.Filippov@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Антон Германович

    Место рассмотрения предложений

    117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле прочими машинами и оборудованием

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2016 12:00 GMT +307.10.2016 12:0007.10.2016 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143559Дата и время окончания срока приема заявок Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Дата и время вскрытия заявок

    10.10.2016 10:2510.10.2016 10:2510.10.2016 10:25Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604143559Дата и время вскрытия заявок Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2016 20:0014.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143559Подведение итогов не позднее Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201614.10.2016 20:0014.10.2016 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143559Подведение итогов не позднее Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.65 (КПП с торца, корпус В)

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка систем электропитания для нужд ООО «Газпром центрремонт» (ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА) № 0001/16/1.1/0058833/ГЦР/ЗП/ГОС/Э/28.09.2016

    Начальная цена

    129 076 795,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.69

    Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания в составе: источник бесперебойного питания на 90А ИБЭП-220В/24В-120A-3/4(1000)-6U - 1 шт; аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 2 шт. ТУ 6659-003-14769626-2007"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт. ТУ 6659-003-14769626-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U ТУ 6659-003-14769626-2007 - 1 шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12150 - 4 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Блок питания в составе: - источник бесперебойного питания на 60А ИБЭП-220В/24В-120A-2/4(1000)-6U - 1шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12100 - 2шт; - аккумуляторная батарея LEOCH DJM 12200 - 4шт. ТУ 6659-003-14769626-2007"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Источник бесперебойного питания 24В (с аккумуляторами 7A/ч) ИБП-24-4/7"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Источник бесперебойного питания СИПБ1,5КА.8-11 с монтажным комплектом рельсов Rail Kit 19" 3U арт. ДЕШК.301363.001"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Система гарантированного питания UPS-ENERTRONIC I 3-3-50kVa. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ11-1-ЭМО.ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Система гарантированного питания UPS-ENERTRONIC I 3-3-50kVa. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ4-1-ЭМО.ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Источник бесперебойного питания мощность 3кВт номинальное входное напряжение 220В номинальное выходное напряжение 230В диапазон входного напряжения 167-255В АБП-ООПТ-13-230-50-48Н3 ГОСТ 26416-85"

    Кол-во: 23

    "Позиция 10"

    "Система гарантированного питания UPS-ENERTRONIC I 3-3-50kVA. Опр.л. 4487/2-11-036-ЛПУ13-1-ЭМО.ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Система гарантированного питания ОЛ №4487/2-11-036-ЛПУ12-1- ЭМО.ЛО.01"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Система инверторно-аккумуляторная OUTBACKPOWER Опр.л. АТГС.АСУТП.330-ОЛ16"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Батарея аккумуляторная в составе: Аккумулятор OP 27 (658 Ач, cl)-108 шт; Шайба М12-432 шт; Гайка НМ12- 432 шт; Колпак защитный на гибкую перемычку, синий-16 шт; Колпак защитный на гибкую перемычку, красный-16 шт; Перемычка жесткая межэлементная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Источник бесперебойного питания Entel ENT-GP-SPB-GOFO-8-PSKV опросный лист 4492-АСУТП-ЛПУ10-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Источник бесперебойного питания LPB-K6,5ES+C1+S 650/360 ВА/Вт, 4 мин., 287х100х142 мм, 4,25кг ENTEL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "Источник бесперебойного питания Entel ENT-GP-SPB-GOFO-7-NVGRD опросный лист 4492-АСУТП-ЛПУ9-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Источник бесперебойного питания Entel ENT-GP-SPB-GOFO-6-KLP опросный лист 4492-АСУТП-ЛПУ11-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Источник бесперебойного питания Entel ENT-GP-SPB-GOFO-5-KLNG опросный лист 4492-АСУТП-ЛПУ12-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Источник бесперебойного питания Entel ENT-GP-SPB-GOFO-11-VLD опросный лист 4492-АСУТП-ЛПУ8-ЭС.ОЛ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Система инверторно-аккумуляторная OUTBACKPOWER Опр.л. АТГС.АСУТП.330-ОЛ17"

    Кол-во: 27

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