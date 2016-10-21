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Номер извещения
31604143429
Уникальный номер закупки
16/2.1/0055217/ТГУхта
Наименование закупки
Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году (№ 128/16/2.1/0055217/ТГУхта/30.09.16/ЗЭПГОС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
28.09.2016 10:12
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Почтовый адрес
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Контактный телефон
+7 8216 77-21-08
Факс
+7 8216 77-24-43
Адрес электронной почты
Tender@sgp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Рубцова Елена Ильинична
Место рассмотрения предложений
По месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом Эта группировка не включает: - услуги по упаковке для перевозки, см. 52.29.20
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2016 09:00 GMT +321.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31604143429Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2016 09:0021.10.2016 09:0021.10.2016 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31604143429Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Подведение итогов не позднее
23.11.2016 00:0023.11.2016 00:0023.11.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143429Подведение итогов не позднее Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.11.201623.11.2016 00:0023.11.2016 00:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31604143429Подведение итогов не позднее Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 годуПо месту Организатора: пр. Ленина 39/2, г. Ухта, Республика Коми, 169 300
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг автотранспорта и дорожно-строительной техники для нужд Печорского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2017 году
Начальная цена
933 816,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Газпром трансгаз Ухта»
Все закупки и тендеры «Газпром трансгаз Ухта»
Адрес местонахождения
169300, Российская Федерация, 11, Ухта, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 10/1
Отсутствуют
49.41.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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